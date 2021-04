Stiri pe aceeasi tema

- La mare adancime (peste 1.620 metri), in Atarctica, a fost identificat nu demult un mineral de culoare maronie, foarte rar intalnit pe Pamant. Acesta se numește jarosit și se gasește din abundența pe Marte. Prin urmare, reprezinta ceva inedit pentru Terra. Pentru a se putea forma, acest mineral are…

- NASA a inregistrat unul dintre cele mai mari succese recente in explorarea spațiului cosmic. Luni, 19 aprilie, pe Marte, Ingenuity a devenit prima aeronava motorizata care a realizat un zbor controlat pe o alta planeta. Dumitru Prunariu, singurul roman care a ajuns in spațiu, și Alexandru Mironov, jurnalist…

- Luna va parea pe cer mai stralucitoare și mai mare decat de obicei. Fenomenul ”superluna”, primul de acest fel din aceasta primavara va fi duminica. Satelitul natural al Pamantului va putea fi observat cu pana la 29% mai mare fața de aparența obișnuita. Faza de luna plina se va produce la ora 20.48,…

- Pe 26 martie se implinesc 21 de ani de la alegerile prezidențiale din Rusia, in urma carora Vladimir Putin a preluat puterea. Marcat de copilaria sa in Leningradul devastat de razboi, Putin devine interesat de serviciul secret KGB inca din adolescența. Anul 1989 il gasește in serviciul KGB, la biroul…

- Ministerul Afacerilor Externe are in vedere declansarea unei campanii de comunicare publica, in contextul eforturilor de includere a Romaniei in programul Visa Waiver, dar si initiative in Congresul american, astfel incat cetatenii romani sa nu aiba nevoie de viza pentru a calatori in SUA, pe termen…

- Certificat de vaccinare, test negativ sau dovada ca persoana a trecut prin boala, reprezinta scenariile pe care la propune ministerul Culturii pentru organizarea festivalurilor in aceasta vara. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a spus la Europa FM, ca exista și varianta in care participanții sa…

- In cifre absolute economia lumii nu sta mult mai rau decat inainte de pandemie. Schimburile externe au crescut in 2020 cu 32%. Statele Unite repornesc mai greu. Planul de redresare propus de Joe Biden a fost votat numai de democrati. Ceea ce nu inseamna ca republicanii ar avea o varianta mai buna, ci…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca, in curand, se va deschide si cea de-a treia etapa de vaccinare. Potrivit acestuia, scopul autoritaților este acela de atingere a imunitatii colective de 70%. ”Revenim la normalitate. Peste 300 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 au fost deja administrate in…