Femeile și copiii refugiați din Ucraina, victime ale traficanților de carne vie Razboiul din Ucraina face, pe mai departe, vraiște din viețile și destinele cetațenilor ucraineni. Tabloul este unul nu doar deplorabil, ci cumplit. Și n-o sa ma refer, acum și aici, la miile de soldați care pier intr-o parte ori in alta a baricadei. Ci la civili. Nu e in regula sa moara nici ei, soldații, oameni nevinovați, in fond, cel mai adesea, dar oarecum asumați și responsabili. In schimb, femeile, copiii, varstnicii care n-au arme, care n-au nimic, sunt victime din multe puncte de vedere. Multe femei și mulți copii sunt, daca au ramas in Ucraina, violați de soldații ruși, numai ca, nici… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

