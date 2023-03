Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a transmis, in urma cu puțin timp, un mesaj pentru toate femeile din Rusia, cu ocazia zilei de 8 martie, in care se sarbatorește "Ziua Internaționala a Femeii". Ce a transmis președintele rus.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a denuntat vineri ”tentative directe” din partea Occidentului de a ”obstructiona dezvoltarea” companiei Gazprom, considerata nava amiral a sectorului energetic national din Rusia, vizata de sanctiuni internationale de aproape un an. El a dat asigurari ca gigantul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri ca ”analizeaza problema” referindu-se la un ajutor militar pentru Ucraina, raspunzand astfel intrebarii jurnalistului CNN care a adus in discuție sistemul de aparare aeriana israelian Domul de Fier. Israelul s-a temut de Rusia și a fost reținut…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin da asigurari miercuri ca nu are ”nicio indoiala” cu privire la victoria Rusiei in ofensiva sa din Ucraina, care este ”garantata” in opinia sa, la aproape un an dupa ce a lansat operatiunea rusa pe teritoriul ucrainean, unde Moscova a suferit mai multe infrangeri militare,…

- Occidentul trebuie sa fie pregatit sa ofere sprijin pe termen lung Ucrainei, in condițiile in care Rusia nu da semne ca va inceta bombardamentele, ba dimpotriva, va incerca probabil „sa lanseze o noua ofensiva”, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu publicat duminica…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Vladimir Putin nu a renunțat la planurile sale de a "controla Ucraina" și a avertizat pe toata lumea sa "se pregateasca pentru o perioada lunga", transmite The Guardian.

- Razboi in Ucraina, ziua 300. Antonio Guterres, secretarul general al ONU a declarat ca este de parere ca razboiul Rusiei in Ucraina „va continua” și ca nu vede o perspectiva pentru negocieri de pace „serioase” in viitorul imediat.

- Niciun armistitiu de Craciun sau Anul Nou pe frontul din Ucraina nu este in prezent in discutie intre Moscova si Kiev, a transmis miercuri presedintia rusa, conform AFP. ”Nicio propunere nu a fost formulata, de nimeni, acest subiect nu este pe ordinea zilei”, a declarat presei purtatorul de cuvant al…