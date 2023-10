Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 320 de persoane au fost ucise dupa ce o serie de cutremure puternice de suprafata au lovit sambata vestul Afganistanului, potrivit unui bilant anuntat de ONU, relateaza The Guardian. Epicentrul cutremurului initial, cu magnitudinea 6,3, a fost la 40 km nord-vest de cel mai mare oras din regiune,…

- Intr-un mic birou din nordul Parisului, jurnaliștii se pregatesc pentru un eveniment rar și marcat drept „oarecum riscant”: lansarea primului nou ziar tiparit in Franța in ultimii 10 ani. Ziarul se numește La Tribune Dimanche și va fi pus in vanzare in acest weekend, relateaza The Guardian. „Odata cu…

- Șase femei au fost salvate dintr-un camion frigorific in Franța, dupa ce un mesaj de alerta trimis unui reporter BBC a declanșat o cautare transfrontaliera disperata, potrivit The Guardian. Acestea sperau sa ajunga in Marea Britanie sau Irlanda.Femeile, patru vietnameze și doua irakiene, au petrecut…

- Sindicatului Scriitorilor din America (Writers Guild of America - WGA) a anunțat ca membrii sai iși pot relua activitatea incepand de miercuri, 27 septembrie, dupa ce a ajuns la un acord cu Alianța Producatorilor de Film și Televiziune, relateaza The Guardian, Reuters și BBC.WGA a transmis marți seara…

- Scenariștii de la Hollywood sunt pe punctul de a incheia greva de aproape cinci luni, dupa ce au ajuns la un acord provizoriu cu studiourile, au anunțat duminica seara sindicatul scenariștilor și Alianța producatorilor de filme și televiziune, relateaza The Guardian și agenția Reuters, citata de News.ro.Ințelegerea…

- Femeile din Iran risca pana la 10 ani de inchisoare daca sfideaza legea obligatorie a țarii care obliga ca acestea sa poarte hijab, in temeiul unor legi mai dure care așteapta aprobarea autoritaților. Chiar și afacerile care deservesc femeile fara hijab se confrunta cu desființarea, informeaza The Guardian.

- Cea mai mare federație de șah din lume a decis ca femeile transgender nu pot concura in evenimentele sale oficiale pentru femei pana cand oficialii sai fac o analiza a situației, scrie The Guardian.Decizia federației Fide din Lausanne, Elveția, a fost publicata luni și a atras critici din partea grupurilor…

- O fata de 16 ani din Nepal a murit ca urmare a unei practici ilegale, denumite chhaupadi, prin care femeile aflate la menstruatie sunt obligate sa stea in colibe in afara casei lor, relateaza The Guardian.Anita Chand, din districtul Baitadi, in vestul tarii, la granita cu India, a murit miercuri…