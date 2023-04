O femeie, care atenție are 240 de kilograme, a fost refuzata de trei spitale și a fost ținuta pe podeaua unei autospeciala de pompieri mai bine de patru ore. Caz incredibil intr-o unitate sanitara din judetul Botosani. O pacienta refuzata de trei spitale a fost tinuta intr-o autospeciala de pompieri mai bine de patru ore. A fost nevoie de interventia managerului spitalului ca pacienta sa fie internata dupa mai bine de 12 ore. Femeia a stat pe podeaua autospecialei parcate in fata unitatii sanitare, din cauza conflictului dintre familie si personalul medical. S-a intamplat joi seara, in municipiul…