Femeie rănită după ce un şofer băut a intrat cu maşina într-un copac, în județul Neamț O femeie in varsta de 39 ani a fost ranita dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un copac, in noaptea de duminica spre luni, in localitatea Garcina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Femeie ranita dupa ce un sofer baut a intrat cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Femeiedupa ce unbaut a intrat cu…

Stiri pe aceeasi tema

- Doua accidente rutiere au avut loc pe autostrada A1 in judetul Arad, la doar un kilometru unul fata de celalalt. In primul accident a fost vorba despre o tamponare, iar in al doilea a fost implicat un microbuz cu 9 persoane. Una dintre persoane a fost transporata la spital, fiind ranita. Fii…

- O femeie a fost transportata in stare grava la spital, duminica, dupa ce a intrat cu autoturismul pe care il conducea intr-un copac de pe marginea DN 25, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Autoritatile din Neamt anunta, luni seara, ca s-a surpat o bucata din podul de pe DN 15 B, in zona localitatii Petru Voda. Politistii au restrictionat traficul in zona pentru masinile cu masa mai mare de 3,5 tone, iar celelalte autoturisme circula alternativ, scrie News.ro. Fii la curent cu…

- Un copac a cazut, duminica dupa-amiaza, pe o masina aflata in miscare in judetul Tulcea, fara a fi vreo persoana ranita. De asemenea, trei gospodarii si o casa au fost inundate in urma unei ploi torentiale, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O femeie in varsta de 47 ani a fost grav ranita in urma unui accident rutier care s-a produs, luni, pe drumul judetean DJ 201 C, in localitatea Tamaseni din judetul Neamt, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Georgiana Puscasu, a declarat ca victima se afla la volanul unui autoturism…

- Un barbat de 41 ani din Galati, aflat sub influenta cocainei, a accidentat, joi, trei minore care traversau strada pe trecerea de pietoni, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Este al doilea accident provocat de un șofer drogat, in decurs de o saptamana, in Galați. Fii la curent…

- Un barbat de 59 de ani, aflat pe bicicleta, a murit miercuri intr-un accident produs pe DN 15, in județul Neamț. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Un barbat a decedat, iar alti doi au fost raniti intr-un accident rutier produs, sambata, in localitatea Birjoveni din Neamt, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…