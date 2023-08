Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si o femeie, sot si sotie, au fost gasiti morti intr-un canal de langa Gura Portitei. Barbatul s-a inecat, iar femeia avea o taietura la gat. Potrivit ”Tulcea Noastra”, cei doi, sot si sotie, erau cazati intr-o locatie pe care trebuiau sa o paraseasca duminica la pranz si sa se intoarca acasa.…

- Un barbat din localitatea Podu Turcului, din județul Bacau, a fost reținut dupa ce și-a batut concubina și i-a rapit fetița in varsta de un an și jumatate. Potrivit Politiei Romane, politistii Sectiei 4 Politie Podu Turcului au fost sesizati, miercuri, prin 112, despre faptul ca un barbat de 45 de ani,…

- Dupa cazul gravidei care a nascut in fața spitalului din Urziceni, o alta situație dramatica s-a petrecut la Constanța. O femeie de 75 de ani a murit așteptand ambulanța. S-a intamplat in localitatea Baneasa. Pensionara aflata in stop cardio-respirator s-a stins in curtea spitalului comunal. „Vara,…

- Scene de groaza la o inmormantare in Ecuador: o batrana declarata moarta de cel puțin cinci ore, s-a trezit in timpul priveghiului. Bella Montoya, femeia in varsta de 76 de ani, a fost declarata moarta de medicii din spitalalul public din orașul de coasta Babahoyo, in sud-vestul țarii. Potrivit Ministerului…

- O polițista de frontiera din Vama Petea, județul Satu Mare, a fost trimisa in judecata, dupa ce a fost prinsa ca lua mita de la oamenii care voiau sa intre in țara. In doar 3 ani, femeia ar fi incasat astfel 200.000 de euro, cei mai mulți in vremea pandemiei. Polițista ascundea mita primita in […] The…