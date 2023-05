Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, in jurul orei 23:30, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat o femeie care a sesizat faptul ca fiica sa, Manole Diana Denisa, in varsta de 14 ani, din Hunedoara, a plecat de acasa in jurul orei 21:00 si nu a mai revenit. In plus, fata nici nu poate fi contactata, deoarece…

- O pereche de lebede stapanește o balta din vecinatatea raului Strei. Pasarile salbatice, care au aparut aici in urma cu doi ani, s-au obișnuit cu prezența oamenilor și au devenit o atracție a locului.

- O femeie din Cluj-Napoca a fost data disparuta in urma cu trei zile dupa ce a plecat voluntar de la domiciliul personal și nu s-a mai intors pana in prezent. Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata, sambata dimineața, cu privire la faptul ca numita Szegedi Nicoleta, in varsta de 39 de ani,…

- O clujeanca este data disparuta, dupa ce a plecat de acasa in cursul zilei de marți, 18 aprilie. Femeia trebuia sa revina la domiciliul din Cluj, din Apahida. „La data de 19 aprilie a.c, in jurul orei 21.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca la data de 18 aprilie…

- La data de 27 martie a.c, in jurul orei 20.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca numita COROIAN MARIA, in varsta de 73 de ani, din Cluj-Napoca, nu s-a intors pana in prezent la domiciliu, dupa ce s-ar fi deplasat in cursul acestei zile pe raza municipiului. SEMNALMENTE–…

- Femeia, care era din Hunedoara a fost gasita in Cheile Sohodolului, o zona foarte apreciata și des frecventata de turiști. Persoana care a facut descoperirea șocanta a sunat de urgența la 112. Din primele cercetari, femeia murise dinainte de iarna.Anchetatorii au gasit asupra ei un rucsac cu haine și…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei tinere in varsta de 14 ani disparuta din Chizatau, județul Timiș. „In data de 20 martie 2023, in jurul orei 20:00, Ilioi Cristina-Maria ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau din Chizatau, intr-o…

- Adolescenta de 16 ani, din Albești, data disparuta de familie, a fost gasita de polițiști Polițiștii botoșaneni au reușit sa dea de urma fetei de 16 ani, care plecase de acasa in toiul nopții și era de negasit. „A fost identificata in municipiul Botoșani. Nu a fost victima vreunei infracțiuni in aceasta…