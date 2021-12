O femeie de 42 de ani din localitate prahoveana Mizil a fost gasita de poliție incuiata cu lacat, in casa. Tatal ei este cercetat acum pentru lipsire de libertate in mod ilegal. ”La data de 28 decembrie, polițiștii orașului Mizil s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, o femeie, din comuna Jugureni, ar […] The post Femeie cu afecțiuni psihice, ținuta incuiata cu lacat de catre tatal ei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .