- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat o femeie in varsta de 30 de ani, din Camerun, care... The post Femeie din Camerun, depistata la frontiera Nadlac II cu un document ce apartinea unei alte persoane appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat o femeie din Camerun care a incercat sa treaca ilegal frontiera de stat, folosind un document de identitate francez care apartinea altei persoane. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au identificat, la controlul de frontiera, pe sensul de intrare in tara, o minora cu cetatenie romana, in varsta de 15 ani, care figura in bazele de date ca fiind disparuta, alerta fiind introdusa de autoritatile din Germania.…

- Politistii de frontiera de la Moravița (județul Timiș) au descoperit un autoturism in valoare de 80.000 de lei, care era cautat de autoritatile din Italia. „Azi noapte, in jurul orei 01:50, in Punctul de Trecere a Frontierei Moravița, judetul Timiș, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au depistat, ascunsi intr-o autoutilitara, doisprezece cetateni din Bangladesh, Egipt și Pakistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Șoferul, cetațean roman, este cercetat pentru infractiunea de trafic de…

- A vrut sa plece la munca in Franța, dar cu identitate romaneasca falsa procurata cu 500 de euro Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca efectueaza cercetari in privința unui cetațean din Republica Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un document de identitate…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au depistat, la controlul de frontiera, o femeie din județul Harghita care are de executat o pedeapsa privativa de libertate pentru savarșirea de infracțiuni la regimul circulației. In aceasta dimineața, in jurul orei 07.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de la PTF Cenad, din județul Timiș, au descoperit ieri un microbuz cu pasageri doldora cu diverse bunuri electronice. Soferul nu a putut justifica cu acte provenienta marfii iar aceasta, estimata la 112.000 de euro, a fost retinuta la frontiera. Ieri, in jurul orei 1.30, in Punctul de Trecere…