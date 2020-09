Stiri pe aceeasi tema

- Un copil a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina, pe trecerea de pietoni, in orașul Ialoveni. Accidentul a avut loc azi, la amiaza. Șoferul spune ca accidentul s-a produs pe motiv ca nu ar fi observat cind copilul traversa strada, scrie tv8.md. Poliția spune ca un automobil de marca Audi,…

- Un barbat de 31 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, in contextul in care a acrosat cu masina pe care o conducea o femeie de 71 de ani si apoi a parasit locul accidentului.

- O femeie de 49 de ani este cercetata pentru vatamare corporala din culpa, in contextul in care nu a redus viteza in apropierea unei treceri de pietoni din Galati si a acrosat o femeie de 71 de ani care traversa strada regulamentar.

- Un barbat de 52 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, in contextul in care nu a redus viteza in apropierea unei treceri de pietoni din Galati, lovind in plin o fata de 13 ani care traversa strada regulamentar.

- In seara de marti, in jurul orei 23:30, politistii din Vișeu de Sus a fost sesizati pe 112, despre faptul ca pe DN 18, in Vișeu de Jos a avut loc un accident de circulație soldat cu o victima. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca un tanar de 24 de ani din localitatea […] Source

- Un baiat, de 14 ani, a fost lovit de o mașina pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. Acesta se afla angajat in traversarea strazii pe trecerea pentru pietoni. Articolul Tanar, de 14 ani, lovit de mașina pe trecerea pentru pietoni apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un sofer care a condus baut si a provocat accident rutier in Sebes este cercetat penal. Aflat la volanul unui autoturism, a lovit masina din fata sa, oprita pentru a da prioritate la trecerea de pietoni. Potrivit IPJ Alba, duminica, in jurul orei 10.30, polițiștii rutieri din Sebeș au intervenit pentru…

- O femeie de 60 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de o masina chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul rutier a avut loc ieri, in jurul orei 17:00, pe bulevardul Mircea cel Batran din sectorul Ciocana al Capitalei.