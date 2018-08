Femeie, atac cerebral, după vizita la salon. A fost vopsită de șase ori: "Se chinuie" Hair-stylistul a vopsit-o si a spalat-o de sase ori pe cap pentru ca nu nimerea culoarea pe care femeia și-o dorea. A doua zi, Adele a ajuns la spital, cu dureri de cap, dupa ce a leșinat. Medicii i-au spus ca a suferit un atac cerebral, potrivit The Telegraph. "Viata mea s-a schimbat complet, la fel si cea a apropiatilor mei. Eu simt ca mi-am pierdut complet independenta. Nu vreau sa mai treaca nimeni prin asa ceva", a declarat femeia . "Cel mai greu lucru acum nu este ca trebuie sa fac eu tot ce ține de casa, ci este sa o vad ca se chinuie", a spus Campbell, sotul lui Adele. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

