Femeie aflată pe o trotinetă electrică, accidentată la Seini Ieri dimineața, polițiștii din Seini s-au sesizat din oficiu in urma producerii unui eveniment rutier in centrul orașului. La fața locului, polițiștii au constatat ca o femeie de 39 de ani din Seini, in timp ce se deplasa cu o trotineta electrica pe strada Piața Unirii, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Seini au intervenit miercuri in urma unui apel 112, la ora 08.20, la un alt accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. La fața locului, polițiștii au constatat ca o femeie de 50 de ani din Seini, in timp ce se deplasa in calitate de biciclist pe strada Mihail Eminescu,…

- Tragedie la Campulung la Tisa. O femeie de 66 de ani a fost gasita decedata in casa. Descoperirea a fost facuta de nepotul ei, care de altfel a si alertat politistii „Ieri, 14 septembrie, la ora 18.18, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați, telefonic, de catre un medic din cadrul Spitalului…

- Polițiștii rutieri din cadrul Politiei municipiului Targu Mureș au fost sesizați, in data de 8 septembrie, in jurul orei 23.55, cu privire la faptul ca in comuna Sancraiu de Mureș a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. "La fața locului, din primele cercetari, polițiștii au constatat…

- Grav accident rutier duminica dupa-masa pe strada Unirii din Sacalașeni. Doua autovehicule au intrat in coliziune, La ora 16.35, polițiștii Biroului Rutier din Baia Mare au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U 112 despre producerea unui accident rutier in localitatea Sacalașeni, pe strada Unirii. La fața…

- La data de 17 august a.c., polițiștii Secției de Poliție Rurala nr.2 Band au reținut un barbat banuit de comiterea unei infracțiuni de violența in familie. Ulterior cel in cauza a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. La data de 17 august a.c., in jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Secției…

- Politistii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat și reținut pentru 24 de ore o femeie din județul Mureș, banuita de comiterea unei infractiuni de talharie calificata. La data de 19 august a.c., in urma activitatilor investigativ-operative desfașurate de polițiștii de investigații…

- Detalii despre cazul din Somcuta Mare, din2 august, cand o femeie ar fi fost cerut ajutor la 112 și ar fi declarat ca polițiștii au agresat-o. Atunci, polițiștii au identificat la fața locului doua femei, una de 27 ani, cealalta de 28 ani (ambele din Șomcuta Mare). ”In urma urma verificarilor polițiștii…

- In seara de miercuri, la ora 20.15, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe strada Hortensiei. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat ca o femeie de 54 de ani, aflata la volanul unui autoturism, ajunsa la intersecția in sens giratoriu…