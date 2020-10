Femeia ucisă în atacul cu cuţit de la Nisa este o braziliancă O brazilianca se numara printre cele trei persoane ucise în atacul de joi dimineata dintr-o biserica din Nisa, comis cu un cutit de un tânar tunisian, informeaza AFP, care citeaza un anunt al ministerul afacerilor externe al Braziliei. "Guvernul brazilian anunta, cu mare tristete, ca una din persoanele ucise este o brazilianca în vârsta de 44 de ani, mama a trei copii, care locuieste în Franta", a informat ministerul într-un comunicat publicat joi seara. Ministerul, care a declarat pentru AFP ca nu este în masura, în aceasta etapa, sa spuna… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

