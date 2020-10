Stiri pe aceeasi tema

- Aparatura moderna, de ultima generație, este folosita de specialiștii Muzeului Național al Banatului pentru a restaura și pune in prim plan exponate extrem de valoroase. O parte dintre ustensilele folosite in proces sunt asemanatoare cu cele folosite de cei de la NASA. In cadrul Sectorulului de Restaurare…

- Giorgiana Radu Traim vremuri de mare incercare. Ne sunt testate limitele. Dam proba rabdarii. Picam examenul civismului. Respectul pentru siguranta celui de langa noi pare departe de a se intipari in comportamentul firesc, iar sanatatea poarta zilnic povara grea a incertitudinii. In astfel de momente…

- In perioada 23 octombrie - 15 noiembrie, la MNAC București, va avea loc expoziția ca parte din demersul fiicei sale, Nora Agapi, de a salva și digitaliza colecția imensa de fotografii ale artistului ieșean, dar și de a prezenta public o parte din opera sa. Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 23…

- Președintele Senatului, Robert Cazanciuc, a apreciat miercuri ca astazi romanii o praznuiesc pe Sfanta Parascheva, insa la Iași sarbatoarea „pare sa se fi transformat intr-un loc al tensiunii intre credincioșii prezenți și forțele de ordine”.„Mai mult ca niciodata, observam cum firescul vieții…

- Lucrarile de reabilitare a Muzeului National de Istorie a Romaniei vor fi finalizate cu aproximativ 150 de milioane de euro dintr-un imprumut pe care Statul roman l-a contractat de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, a declarat joi ministrul Culturii.Intr-o conferinta, Bogdan Gheorghiu…

- Complexul Muzeal National "Moldova" Iasi anunta organizarea, in parteneriat cu Asociatia Culturala AltIasi, a unei serii de ateliere creative, derulate in cadrul proiectului "Pe urmele lui Ludwig Dombrowsky" si dedicate redescoperirii creatiei acestui prodigios artist iesean. Atelierele "Vovo" se vor…

- In aceasta perioada, toți cei care viziteaza Muzeului National de Istorie a Romaniei (MNIR) vor putea achiziționa de la magazinul de suveniruri al institutiei masti textile de protectie impotriva SARS-CoV-2 . MNIR ofera doua tipuri de masti de protectie, cu un strat si doua straturi, care costa 11 lei,…

- Joi, 13 august 2020, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in comuna Cetatea de Balta. Incepand cu ora 12.00, IPS Irineu, inconjurat de un sobor de preoți, a oficiat slujba de binecuvantare a Caminului cultural din localitate. La finalul slujbei, IPS Irineu i-a…