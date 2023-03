Femeia, nu doar apreciată, ci și protejată. Campanie UMF Craiova pentru prevenția cancerului de col In luna dedicata femeii și cu prilejul Zilei Internaționale de Conștientizare a HPV, Universitatea de Farmacie din Craiova inițiaza o campanie de conștientizare a importanței protecției prin vaccinare impotriva cancerului de col uterin, cu mesajul „Ai grija de fiica ta!”. Cancerul de col uterin poate fi eradicat prin programe de vaccinare eficiente Aproape toate femeile și toți barbații activi sexual se vor infecta cu cel puțin un tip HPV pe parcursul vieții. Anual, infecția cu HPV determina 3380 de cazuri noi de cancer de col uterin, și peste 550 de alte tipuri de cancer, iar 1800 de femei iși… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

