„Femeia Fantastică” din tenisul de masă vrea iar aurul la Europenele U21 Romanii sunt gata de prima competiție majora a anului, acolo de unde vor sa revina cu un numar record de medalii „Tricolorii” sunt gata sa cucereasca din nou Europa. Federația Romana de Tenis de masa a trimis la Campionatele Europene sub 21 de ani de la Skopje tot ce are mai bun țara noastra la aceasta categorie, iar așteptarile sunt mari, ca de fiecare data. Campioana in 2022, Elena Zaharia spera sa repete și anul acesta performanța, de la Cluj-Napoca. Ea recunoaște ca inca mai viseaza acel moment de dupa punctul care i-a adus aurul, atunci cand imaginile cu ea pe masa de joc cu steagul Romaniei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

