Femeia din Albeștii de Argeș luată de viitură a murit la spital Alerta in județul Argeș, la Albeștii de Argeș, sat Albești Ungureni, dupa ce o persoana a fost luata de apa. Echipajele ISU Argeș solicitate sa intervina au gasit recuperata de un vecin, care a reușit sa o scoata din apa la circa 2 kilometri distanța de locul unde a cazut in apa, și au inceput manevrele de resuscitare. Deși, inițial, semnele vitale revenisera, din pacate, femeia a decedat, la scurt timp dupa ce a fost dusa la spital. Iata comunicatul oficial al Poliției Argeș. „La data de 03 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au fost sesizați, prin S.N.U.A.U.… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost luata sambata dupa-amiaza de viitura, in apropiere de satul Albesti Ungureni, localitatea Albești, judetul Arges, Localnicii au reușit sa o scoata din apa, moment in care femeia se afla in stop cardio-respirator. Un echipaj SMURD ajuns la fața locului a efectuat manevre de resuscitare,…

- O femeie a fost scoasa din ape de localnici, dupa ce a fost luata de viitura in Albești de Argeș, sat Albești Ungureni. Victima era in stop cardio-respirator. Medicii chemați de urgența efectueaza manevre de resuscitare, potrivit mass-media locale.

- Politistii au intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa dupa ce o femeie a cazut de pe o schela. Incidentul a avut loc in acesta dimineata, in jurul orei 10.00, in cladirea Palace, care apartine Primariei Craiova. Imobilul se afla in curs de reabilitare. „Pe 16 mai, ora 09.45, polițiști…

- Eveniment Un tanar a ajuns la spital dupa ce s-a urcat pe bara transversala a unei porți de fotbal și a cazut cu ea mai 13, 2023 20:17 Sambata, 13 mai, ora 18.30, polițiștii au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, de catre un cetațean cu privire la faptul ca, pe…

- Ieri, 11 mai, la ora 18.54, polițiștii Secției 6 Politie Rurala Sarasau au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca pe D.N. 19, in comuna Sapanța, a avut loc un accident rutier. La fața locului, polițiștii au identificat un barbat de 56 de ani din localitate, care, in timp ce se deplasa pe…

- Echipajele SMURD au reușit sa extraga de sub tren un barbat de 44 de ani, care insa a fost declarat decedat. „Intervenim pentru extragerea unei persoane aflate sub o garnitura de metrou la statia Aviatorilor. A fost oprita alimentarea cu energie electrica pentru accesul salvatorilor. Actioneaza 1 autospeciala…

- O fetița de numai 10 ani a decedat pe patul de spital, la scurt timp dupa ce a fost internata. La moment, oamenii legii anunța ca cauza decesului nu se cunoaște. Potrivit poliției, tragedia s-a produs joi, 6 aprilie, in jurul ore 14:40, la Dondușeni. Ulterior, imediat, la fața locului s-a deplasat o…

- La data de 2 aprilie a.c., in jurul orei 14:42, polițiștii Secției 4 Poliție Urbana Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca un copil ar fi cazut de la etajul 2 al unui bloc situat pe strada Timiș din municipiul Timișoara. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului,…