Femeia cu cea mai mare condamnare în dosarul Colectiv a fost găsită moartă Daniela Nița este femeia gasita moarta in aceasta seara, iar la aceasta ora nu se cunosc imprejurarile in care aceasta a murit, potrivit unor surse citate de G4Media. Femeia primise cea mai mare pedeapsa in dosarul Colectiv. Ea deținea firma pirotehnica ce a livrat artificiile in clubul Colectiv in noaptea fatidica de 30 octombrie 2015.

- Daniela Nița nu prezenta urme de violențe. Ea fusese condamnata la 12 ani și 8 luni de inchisoare in prima instanța. Daniela Nița, patroana firmei Golden Ideas Fireworks Artists, cea care instalase artificiile in clubul Colectiv, a fost gasita moarta in casa. Conform surselor consultate de Libertatea,…

