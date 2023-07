Stiri pe aceeasi tema

- Portrete ale unor personalitați feminine din țarile riverane Dunarii vor fi prezentate in cadrul unei expoziții care va fi vernisata la Muzeul Satului Banațean din Timișoara, duminica, 23 iulie, la ora 17.00. Expoziția prezinta femeile ca figuri istorice și activitatea lor, precum și femeile din societatea…

- Piața Unirii, Piața Libertații și Piața Traian devin parti ale unei expozitii de tramvaie istortice. Expoziția, organizata de STPT, este deschisa pana in luna septembrie și este dedicata aniversarii a 154 de ani de transport public in Timișoara. Cu ocazia aniversarii a 154 de ani de transport public…

- Cea mai mare expozitie cu opere realizate de Brancusi din țara noastra din ultimii 50 de ani va fi organizata la Timisoara. Evenimentul este prilejuit de Programul Capitala Europeana a Culturii. Expoziția va putea fi vizitata la Muzeul Național de Arta, in conditii exceptionale de securitate, in perioada…

- Romul Nuțiu, artistul nascut in Bihor, care a trait și a lucrat in Timișoara din 1958 pana la finalul vieții, in 2012, este omagiat de Muzeul Național de Arta din Timișoara. Expoziția „Jocul cu hazardul: Romul NUȚIU. O retrospectiva/Playing hazard: Romul NUȚIU. A retrospective” reprezinta cel mai amplu…

- Expoziția multimedia a grupului Avantpost, intitulata „Hiperestezia”, ca platforma complementara a bienalei Art Encounters 2023, va fi inaugurata vineri, 19 mai, de la ora 18:00, la Bastion Colț, unde va putea fi vizitata pana in 9 iulie, de miercuri pana duminica, intre orele 13:00 și 19:00. Expoziția…

- Fundația Triade și Galeria Jecza prezinta o noua expoziție personala a artistei Tincuța Marin, intitulata „Distant Realities/Realitați indepartate” și reprezentata de curatorul britanic Mark Gisbourne, al carei vernisaj va avea loc miercuri, 17 mai, de la ora 18:00. Expoziția aduce in fața publicului…

- Muzeul de arta timișorean deschide o noua expoziție temporara, „Timișoara – portretul unui oraș”, in care sunt prezentate lucrari ale unor artiști timișoreni contemporani precum cele imprumutate de Suzana Fantanariu, Elena Minodora Tulcan, Dana Constantin, Sorin Scurtulescu, Dacian Andoni, sau ale artistului…

- La Galeria LogArt se deschide miercuri, 26 aprilie, expoziția de arta plastica ce conține picturi realizate de artistul Domolki Ladislau. Expoziția se numește „Orașul meu de suflet – Timișoara”, curator fiind Sorin Scurtulescu.