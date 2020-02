Mihaela Șolcan este una dintre puținele femei care activeaza in cadrul BPDS ”Fulger”. Visul Mihaelei a fost sa fie angajata in cadrul BPDS ”Fulger” și i-a reușit aceasta performanța cu trei ani in urma. Tanara este printre puținele femei care au avut curajul sa participe la testul ”Bereta Neagra” – simbolul puterii și rezistenței unui polițist. Mihaela se antreneaza cot la cot cu barbații și spune ca nu a fost niciodata menajata pentru simplu fapt ca este femeie. Dupa orele de munca, ea se transforma intr-o tanara feminina și sensibila.

