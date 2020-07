Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a subliniat "puterea uniunii" joi intr-o vizita in Scotia, pe fondul semnelor privind cresterea sprijinului pentru independenta printre alegatorii scotieni, relateaza dpa. Johnson, a carui vizita a cazut la un an de cand a devenit prim-ministru, s-a…

- Având în vedere sondajele, dar și vânzarile masive de maști de protecție, popularitatea premierului scoțian Nicola Sturgeon și lupta ei pentru independența națiunii merg bine, scrie AFP.Nicola Sturgeon se afla într-o creștere a popularitații fiind vazuta ca un bun manager…

- Marea Britanie a ridicat vineri carantina pentru zeci de tari; Romania nu se afla pe lista, din cauza numarului in crestere al infectiilor cu coronavirus, la noi. Cele patru natiuni care formeaza Regatul Unit au anuntat, pe rand, ridicarea carantinei pentru zeci de tari unde pandemia este sub control.…

- Bilantul deceselor cauzate de COVID-19 in Marea Britanie a ajuns la 53.077, conform unui calcul facut de Reuters pe baza datelor din surse oficiale, ceea ce evidentiaza ca Regatul Unit este una dintre cele mai puternic lovite tari din lume de pandemie. Bilantul Reuters cuprinde morti unde…

- 843 de noi decese in 24 de ore urca Brazilia pe locul doi in topul celor mai afectate țari de COVID-19, ca numar de decese, cu un total de 41.901, relateaza The Guardian.Peprimul loc, cu cel mai mare numar de decese din lume, este SUA, cu116.825, iar pana ieri, ii urma Marea Britanie, cu 41,481.Experțiicred…

- Bilanțul deceselor cauzate de COVID-19 in Regatul Unit a ajuns marți la aproape 50.000, potrivit Reuters . Numarul persoanelor care și-au pierdut viața in Regatul Unit din cauza pandemiei de COVID-19 a ajuns la 49.646 dupa numararea certificatelor de deces eliberate marți ale fatalitaților din Anglia…

- Premierul Marii Britanii a susținut o conferința de presa, aducand la cunoștința noile reguli de relaxare a restricțiilor, in contextul pandemiei de Coronavirus. Acesta a precizat și faptul ca deciziile privind relaxarea restricțiilor in Tara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord sunt responsabilitatea…

- Peste 46.000 de persoane au murit in Regatul Unit pana la jumatatea lunii mai avand drept cauza suspectata sau confirmata a decesului noul coronavirus, ceea ce reprezinta mult mai mult decat bilantul autoritatilor sanitare, a indicat marti Biroul national de statistica (ONS), citat de AFP potrivit…