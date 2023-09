Stiri pe aceeasi tema

- Alexia lanseaza noul sau single, “Infinituri”, in colaborare cu Spike, cantec care marcheaza lansarea primului EP al artistei, cu piese care vor fi dezvaluite in totalitate in aceasta toamna. „Infinituri” este o piesa de dragoste, care acompaniata de sensibilitatea din vocea Alexiei și puterea din vocea…

- J Balvin face echipa cu Usher și DJ Khaled pentru “DIENTES”. Piesa promite sa devina noul imn global care va aprinde ringurile de dans din intreaga lume. Cantecul include o interpolare iconica a hitulu lui USHER din 2004, „Yeah!” si aduce un omagiu uneia dintre cele mai legendare piese din istoria muzicii,…

- Smiley lanseaza „Days of Summer”, o melodie in limba engleza, cu un mix unic de sound-uri raggae si synth-pop, care face parte dintr-un proiect amplu pe care artistul roman il dezvolta de cativa ani, de cand compune si lucreaza in Los Angeles si Londra alaturi de nume mari din industria muzicala mondiala…

- Krrysopher, cea mai noua apariție din industria muzicala, lanseaza single-ul de debut “Homesick” și anunța lansarea materialului “Rogvaiv”, pe 22 septembrie 2023. „Homesick” este o piesa obsedant de frumoasa care prezinta vocea uimitoare a lui Krrysopher și capacitatea ei de a crea muzica incarcata…

- Jeremih colaboreaza cu Adekunle Gold & 2 Chainz pentru “Room”. Piesa reunește trei sunete, stiluri și regiuni intr-un singur banger universal. Insuși Jeremih din Chicago iși proiecteaza cantecul sau ușor de recunoscut. Reprezentand Atlanta, 2 Chainz canta trap, in timp ce fenomenul nigerian Adekunle…

- Cantareața de muzica populara Lavinia Furtuna a lansat melodia „Nașa”, o recunoaștere a meritelor pe care le au nașele. Noua piesa este o melodie de nunta. Cunoscuta interpreta Lavinia Furtuna ne-a spus cum i-a venit ideea sa cante o piesa pentru nașe: „Tot timpul, la o nunta sau la un botez, sunt piese…

- Alessandro, un artist roman plin de talent și pasiune pentru muzica, lanseaza piesa intitulata “Pieptul meu urla”. “Pieptul meu urla” este o piesa compusa de catre Liviu Teodorescu și interpretata de Alessandro Mucea, care exploreaza sentimentele intense ale iubirii și ale dorinței de a fi alaturi de…

- Karmen colaboreaza cu artistul francez, Scridge, pentru a lansa o noua melodie cu versuri in limba engleza – “808”. Karmen, cunoscuta pentru hiturile sale precum “Lock My Hips”, “Play Me”, și Scridge, artistul francez de origine marocana, recunoscut pentru succesul sau cu piesa “Samira”, aduc o combinație…