Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat zilele trecute ca legea rutiera va deveni mai aspra. Șoferii prinși bauți sau drogați la volan vor aveas 10 ani interdicție de a onduce. Mai mult, mașina le-ar putea fi confiscata. In acest weekend, in Bistrița Nasaud au fost constatate 7 astfel de infracțiuni. In urma numeroaselor…

- ”Suntem unul dintre marii contribuabili din Romania la bugetul de stat si bugetele locale. Anul trecut, am platit 1,8 miliarde de lei (circa 371 milioane euro), cu 80% mai mult decat in 2021! Suntem, totodata, un partener important pentru circa 2.000 de furnizori, asadar sustinem direct si indirect…

- Podul de la Braila, cel mai scump obiectiv de infrastructura realizat in ultimii 30 de ani in Romania va fi inaugurat la Braila. Este vorba despre podul peste Dunare care va fi deschis circulației rutiere incepand de azi, de la ora 13.00. Podul de la Braila va fi inaugurat in cadrul unei ceremonii care…

- Președintele USR Catalin Drula afirma ca premierul Marcel Ciolacu ca „nu face nimic sa opreasca creșterea deficitului bugetar”: „De cand e premier a indatorat Romania cu peste 610 milioane de lei in fiecare zi”.„De cand e premier, Marcel Ciolacu a indatorat Romania cu peste 610 milioane de lei in…

- Președintele USR Catalin Drula afirma ca premierul Marcel Ciolacu ca „nu face nimic sa opreasca creșterea deficitului bugetar”: „De cand e premier a indatorat Romania cu peste 610 milioane de lei in fiecare zi”.

- Ziarul Puterea a adresat președintelui ASF, Nicu Marcu, un set de intrebari legate de instituția numita Fondul de Garantare a Asiguraților, un ASF mai micuț, dar la fel de impiedecat și de „performant“ ca instituția condusa de Marcu. Doar ca lui Nicu Marcu ii plac doar intrebarile servite de catre publicațiile…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, alaturi de miniștrii propuși de PSD, precum și ceilalți membri ai noului Guvern au primit votul de incredere al majoritații deputaților și senatorilor din Parlamentul Romaniei! Sub noul Guvern condus de Marcel Ciolacu, sprijinul ferm pentru oameni, crearea de locuri…

- Dupa blajinul Nicolae Ciuca, noului prim ministru ii vine usor sa arate mult mai mobil, mai sprintar, mai implicat. Marcel Ciolacu s-a hotarat sa ia taurul de coarne din primele zile ale mandatului. A inceput cu cea mai grava problema< banii din PNRR. Miliarde de euro nu au fost accesati pentru ca guvernul…