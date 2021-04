Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis un nou cod galben de ninsori insemnate cantitativ și strat de zapada in crestere semnificativa dar și o informare meteorologica de precipitatii predominant sub forma de ninsoare, in general, moderate cantitativ. Informarea meteorologica este valabila de joi, 18 martie 2021, ora…

- Duminica a intrat in vigoare Hotararea de Guvern care prelungește cu inca o luna starea de alerta pe intreg teritoriul Romaniei. Decizia prevede interdicția de deplasare pe timpul nopții, cu cateva modificari fața de ce era pana acum. Astfel, ora 23:00 va deveni ora 22:00, motiv pentru care, toți cetațenii…

- Și astazi, ca și ieri, punctele de transformare ale CEZ din Tancodrom, Papucesti, Turcești, DJTA, Garaj Petrol, MontanStar și Craiovei sunt deconectate de la rețeaua de energie electrica. Motivul: branșarea noului magazin Penny din Calea Dragașani! Acest lucru a starnit un val de indignare, multe reacții…

- Poliția Locala Pitești anunța ca, incepand cu 01.05.2021, ocuparea domeniului public, prin staționarea sau parcarea vehiculelor pentru transport persoane cu masa maxima autorizata mai mare de 3 tone și pentru cele de transport marfuri cu masa maxima autorizata mai mare de 2 tone, aparținand persoanelor…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului 10/2021, privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului si alimentatiei publice, care modifica OUG 224/2020, a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial Fondurile pentru despagubiri totalizeaza un miliard…

- Azi se alege noua conducere a Sindicatului Autoturisme Dacia. Dupa ce timp de 25 de ani cel mai mare sindicat din tara a fost condus de catre Nicolae Pavelescu, actual deputat in Parlamentul Romaniei, acum va veni o noua conducere. Și-au depus candidaturile cinci angajati din cadrul Uzinei Dacia. Dosarele…

- O avertizare Cod galben de viscol puternic este in vigoare in zona montana din zece județe. Ninsori vor fi și in nord-vestul, centrul și nord-estul țarii, iar vant inclusiv in sud-vest. Avertizarea Cod galben expira joi la ora 14:00. In Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 de metri, va…

- O noua tragedie indoliaza Romania dupa incendiul violent izbucnit intr-un pavilion al Institutului „Matei Balș”. Șapte persoane și-au pierdut viața, dupa ce in noiembrie anul trecut alte 12 persoane au murit intr-un incendiu similar la Spitalul din Piatra Neamț. „Dupa incendiul din clubul Colectiv,…