- Reprezentanții Federației Solidaritatea Sanitara din Romania cer autoritaților suspendarea prevederilor aplicabile malpraxisului pe intreaga perioada a pandemiei COVID-19 pentru toți profesioniștii din sanatate, potrivit Mediafax.

- Impactul coronavirus asupra calatoriilor si asupra industriei aeriene a generat inca de acum 6 luni supozitii mai sumbre sau mai pozitive, conform unui comunicat de presa. Specialistii Vola.ro, cea mai mare agentie de turism online din Romania, au realizat prima analiza a calatoriilor cu avionul dupa…

- Ideea amanarii alegerilor parlamentare a fost vehiculata de tot mai multi oameni politici importanti, in ultimele zile, mai ales in contextul in care Romania a inregistrat miercuri recordul de infectari cu Covid 19, iar in ultimele doua zile bilantul nu a mai scazut sub borna de 2000 de cazuri noi.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, a anuntat, miercuri, ca social-democratii vor depune in data de 17 august motiunea de cenzura impotriva Guvernului, sustinand ca Romania este o "tara in deriva" si cu un guvern cu "zero credibilitate". "Pe 17 august,…

- Guvernul Romaniei a prezentat Parlamentului „Raportul cu privire la masurile pe care urmeaza sa le intreprinda pentru limitarea raspandirii virusului”, in care sunt stipulate planul de masuri concrete pentru organizarea,

- Curtea de Conturi a inaintat Parlamentului Romaniei Raportul special privind gestionarea resurselor publice in perioada starii de urgenta. Documentul aprobat de Plenul Curtii prin Hotararea nr. 387 2020 are la baza un control amplu, desfasurat in perioada mai iulie 2020, la 949 de entitati din administratia…