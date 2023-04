Stiri pe aceeasi tema

- Conformitatea cu obligațiile legale privind acceptarea plaților cu cardul și promovarea beneficiilor acestui instrument de plata, atat pentru comercianți, cat și pentru cetațeni, sunt principalele obiective ale campaniei de informare lansate marți de Asociația Plaților Electronice din Romania (APERO)…

- Mastercard și BRD anunța lansarea unei colecții de experiențe și beneficii din domenii precum arta și cultura, sport, gastronomie, divertisment, calatorii sau cumparaturi, dedicate exclusiv deținatorilor de carduri Mastercard BRD Premium: Noir (World Elite), Platinum sau Gold disponibile prin platforma…

- Dupa premiera de succes din Franța (unde este difuzat de CANAL+), noul serial western „Django” va fi difuzat pentru prima data in luna aprilie și in alte țari europene, inclusiv in Romania prin intermediul Focus Sat. Producția filmata integral in Romania este un western original cu o distribuție incluziva,…

- Europarlamentarul Eugen Tomac a lansat astazi la Suceava campania de strangere de semnaturi „Romania merita in Schengen” in prezența liderului județean, Marian Andronache-vicepreședinte al partidului la nivel național și a președintelui executiv Petru Movila. Campania se va desfașura atat online cat…

- Cu ocazia Targului de Turism, ediția de primavara, DAL Travel, unul dintre cei mai cunoscuți touroperatori din Romania cu produse turistice tip premium și de circuit, inființat in anul 2000 și membru al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), lanseaza standul sau online, cu un program extins…

- Cori Gramescu, nutriționist și instructor de pilates lanseaza impreuna cu editura Bookzone, prima sa carte. O poveste personala despre sanatate și echilibru, o carte cu recomandari și sfaturi atat din zona de sport, cat și din zona de nutriție, dar și prima carte din Romania cu un cerc de suport pentru…

- Ultimii ani au crescut nevoia romanilor de protecție in situații neprevazute care le pot afecta stilul de viața, contextul macroeconomic și geopolitic amplificand ingrijorarile privind stabilitatea locului de munca și siguranța financiara a familiei. Pentru a raspunde nevoilor clienților, NN Romania,…