Stiri pe aceeasi tema

- Italia ar putea intra curand in carantina totala. Decizia va fi luata in 15 noiembrie, daca numarul contaminarilor nu se reduce pana atunci. De miercuri intra in vigoare noi restricții in anumite zone. Ipoteza carantinei totale este pe masa autoritaților, scrie Corriere della Sera. Nu doar pentru ca…

- Numarul de noi cazuri de COVID-19 din Statele Unite a atins un alt record saptamana trecuta, crescand cu 18% la peste 575.000, in timp ce decesele au crescut cu 3%, potrivit unei analize a Reuters a rapoartelor de stat și federale, relateaza Reuters. Numarul de cazuri noi raportate in fiecare saptamana…

- Aproximativ 20% dintre lucratorii din magazinele alimentare au avut Covid-19 și majoritatea nu au simptome, a constatat studiul. Munca intr-un magazin alimentar pune angajații intr-un risc serios de infecție, a constatat un nou studiu american, in special cei care trebuie sa interacționeze cu clienții,…

- Poliția spaniola a destructurat o rețea de romani care exploata imigranți clandestini in ferme din Spania, unde aceștia duceau o adevarata viața de sclavi. Majoritatea erau marocani, dar printre victime erau și romani, moldoveni, ucraineni, precum și cetațeni din state din Africa de Nord și Africa Subsahariana,…

- De la debutul starii de urgenta in Romania din cauza pandemiei de COVID-19 si pana pe 1 septembrie, mai mult de 1,29 milioane de munca au fost incetate, conform unei analize a publicației Ziarul Financiar, pe baza informatiilor oferite de Inspectia Muncii. Numarul contractelor de munca noi inregistrate…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat ca va conduce campania electorala a partidului la alegerile parlamentare, decizia fiind luata, miercuri, in sedinta BPN a formatiunii. “Am stabilit calendarul de pregatire a alegerilor parlamentare. Voi conduce campania electorala. Presedintele partidului…

- Un proiect de lege depus de cinci parlamentari PSD, in frunte cu președintele Marcel Ciolacu, prevede acordarea cadrelor didactice un stimulent de risc de 2.000 de lei lunar pe durata starii de alerta și a starii de urgența. Totodata, proiectul prevede ca personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic…