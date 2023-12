Federația de Fotbal din Rusia a votat împotriva aderării la Confederația Asiatică și dă vina pe FIFA Federația Rusa de Fotbal a votat miercuri impotriva parasirii UEFA pentru a se alatura Confederației Asiatice de Fotbal (AFC), deși a fost exclusa din organismul european din cauza conflictului din Ucraina. ”Am decis ca nu ne vom muta in Asia. Toata lumea a sprijinit decizia in unanimitate. Vom lupta pentru Europa. Rusia este Europa. Vom […] The post Federația de Fotbal din Rusia a votat impotriva aderarii la Confederația Asiatica și da vina pe FIFA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Federatia Rusa de Fotbal (RFU) a votat impotriva trecerii de la UEFA (Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal) la AFC (Confederatia Asiatica), au anuntat miercuri agentiile de stiri din Rusia.

