FDA a aprobat medicamentul viral Tirzepatida, folosit în tratarea obezității Ingredientul activ al medicamentului, tirzepatida, a fost aprobat pentru tratamentul diabetului de tip 2 sub numele de Mounjaro din mai 2022. Cu toate acestea, multi pacienti au folosit medicamentul off-label pentru obezitate, contribuind la o frenezie a cererii de tratamente care pot determina o pierdere semnificativa in greutate, cum ar fi Wegovy si Ozempic ale companiei Novo Nordisk. Toate cele trei medicamente, care au preturi de lista de aproximativ 1.000 de dolari pe luna, s-au confruntat luni de zile cu constrangeri de aprovizionare din cauza cererii in crestere. Aprobarea tirzepatidei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

