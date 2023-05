FCU Craiova-FC Voluntari: Cum crede Liviu Ciobotariu că ar fi putut câștiga meciul Liviu Ciobotariu, antrenorul echipei FC Voluntari, recunoaste ca este greu de digerat o asemenea infrangere, suferita dupa ce formatia pe care o conduce a revenit de la 0-3 in minutul 78, informeaza news.ro. „Un joc spectaculos, placut pentru spectatori, dar nerecomandat cardiacilor. Am inceput slab, ne-am aparat prea jos. Am avut o discutie cu jucatorii la vestiar, dupa care am incasat doua goluri care puteau fi evitate Vreau sa imi felicit jucatorii pentru atitudinea lor si pentru cum au intors rezultatul. Puteam sa si castigam acest joc, daca eram inspirati la atacurile pe care le-am avut.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

