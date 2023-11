Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Petrolul Ploiesti a incheiat la egalitate, in deplasare, scor 0-0, cu formatia Sepsi OSK, intr-un meci al etapei a 15-a din Superliga.Petrolul a ajuns la sase meciuri consecutive fara infrangere, bifand al cincilea egal din aceasta serie. Musi a scapat singur cu portarul Niczuly, dar a sutat…

- David Lazar trebuia sa fie titular in poarta Universitații la meciul de Cupa cu UTA, dar s-a accidentat la incalzire și antrenorul Corneliu Papura n-a avut rezerva pentru Laurențiu Popescu. Lazar va „sari” foarte probabil și duelul cu FCU, astfel ca pe banca va lua loc un goalkeeper de 17 ani, Matei…

- Echipa Poli Iasi a incheiat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia ploiesteana Petrolul, intr-un meci din etapa a 11-a din Superliga. La Iasi, Petrolul a avut un gol marcat in minutul 7, de Papp, dar anulat de arbitru dupa trei minute de consultare a VAR, pentru o pozitie…

- Echipa Otelul Galati a terminat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia bucuresteana Rapid, in etapa a noua din Superliga, si gazdele au ajuns la opt remize in acest sezon.La Galati, antrenorul oaspetilor, Cristiano Bergodi a fost obligat sa efectueze prima schimbare…

- Farul Constanta si Universitatea Craiova s au intalnit duminica seara, la Ovidiu, intr un meci din cadrul etapei a saptea din Superliga. Campioana Romaniei a castigat duelul cu oltenii, stabilind scorul final, 2 ndash; 0, inca din prima repriza. Ambele goluri ale formatiei lui Gheorghe Hagi au fost…

- Echipa CFR Cluj a invins luni seara, in deplasare, scor 4-3, formatia Universitatea Cluj, in ultimul meci al etapei a sasea din Superliga. U Cluj a condus cu 2-0.Universitatea Cluj a avut o prima repriza excelenta, in timp ce echipa lui Andrea Mandorlini s-a bazat, in primul rand, pe portarul Razvan…