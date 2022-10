FCU – Chindia 0-1 / Băieții lui Croitoru, chinuiți pe teren propriu de dâmbovițeni Etapa a 13-a din Superliga s-a dovedit a fi nefasta pentru gruparile din Banie. Daca vineri seara Universitatea Craiova a capotat la Pitești, 0-1 cu FC Argeș, astazi a venit randul echipei FCU sa dezamageasca. Supararea este cu atat mai mare cu cat baieții lui Marius Croitoru au pierdut chiar sub privirile propriului public, scor 0-1, in fața Chindiei Targoviște, „lanterna roșie“ inaintea acestui joc. Acesta a fost cel de-al treilea meci consecutiv in care gruparea patronata de familia Mititelu nu a cunoscut victoria. Oaspeții au marcat golul victoriei prin Doru Popadiuc, cu un șut de la 14 metri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

