FCSB - Nordsjaelland | Ștefan Târnovanu este optimist cu privire la șansele de calificare Stefan Tarnovanu, portarul echipei FCSB, crede ca echipa sa are sanse de calificare la meciul din Danemarca, dupa egalul de joi, de pe teren propriu, cu Nordsjaelland, scor 0-0, informeaza news.ro. „O echipa care paseaza foarte bine. Speram ca in meciul urmator sa facem presingul mai bine si sa ne calificam. Eu sunt optimist. Daca facem presingul mai bine, or sa vina si ocaziile si speram sa marcam. Norocul face parte din fotbal, bara e a mea, a portarului. Daca nici bara nu te mai salveaza… Nu suntem favoriti, dar eu sper ca ne calificam. Suporterii au fost minunati, ne-au incurajat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

