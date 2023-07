FCSB, Farul, CFR Cluj și Sepsi joacă pentru calificarea în turul trei preliminar al Conference League 2023. Cine transmite meciurile la tv Romania are patru reprezentante in turul doi preliminar al UEFA Conference League: Farul Constanța, FCSB, CFR Cluj și Sepsi OSK. FCSB va evolua miercuri, de la 20:30, cu CSKA 1948 Sofia in prima manșa a turului doi preliminar al Conference League. Partida va avea loc pe arena„Vasil Levski”, din capitala Bulgariei și va fi difuzata la TV pe Antena 1. Daca o va elimina pe CSKA 1948 Sofia, FCSB va juca in turul trei preliminar al Conference League cu Nordsjaelland, vicecampioana din Danemarca. Manșa tur ar avea loc cu FCSB din postura de echipa gazda. Farul Constanța, CFR Cluj și Sepsi Sf. Gheorghe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eliminata din preliminariile Ligii Campionilor, Farul va ramane insa in Europa, urmand a juca in turul 2 preliminar al Conference League. Farul Constanta, campioana Romaniei, a dezamagit in mansa secunda a turului intai preliminar al Ligii Campionilor, capotand cu 0 3 dupa prelungiri in deplasare cu…

- Farul Constanța va intalni campioana Republicii Moldova, Sheriff Tiraspol, in manșa retur din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Meciul va incepe marți seara, de la ora 20:00. Cu doar cateva ore inainte de startul confruntarii, Digi Sport 1 și Prima Sport 1 au anunțat ca au achiziționat drepturile…

- Farul a caștigat turul cu Șheriff Tiraspol, disputat la Ovidiu, scor 1-0. ”Marinarii” au acum prima șansa la calificare, insa in Moldova au parte de o „dubla” surpriza. Dupa ce a aflat ca vor fi nevoiți sa mearga in Transnistria, pentru ca meciul a fost mutat de la Chișinau, Farul e nevoita acum sa…

- FC Farul Constanta a inceput cu dreptul parcursul in Liga Campionilor. Formatia manageriata de Gheorghe Hagi a primit la Ovidiu vizita moldovenilor de la Sheriff Tiraspol in primul tur al preliminariilor UEFA Champions League. Meciul a fost unul echilibrat, iar in prima repriza, Farul a avut doua sanse…

- Farul Constanța intalnește miercuri Sheriff Tiraspol in turul 1 preliminar al UEFA Champions League, iar Gica Hagi a discutat la conferința de presa despre duelul contra echipei din Republica Moldova.

- Antrenorul Farului Constanta, Gheorghe Hagi, a declarat, sambata seara, dupa infrangerea cu 1-0 cu Sepsi OSK din Supercupa Romaniei, ca jocul campioanei a mai pierdut din atuuri. „Cand nu castigi normal ca esti dezamagit. Ei au marcat un gol, iar noi atat am putut sa facem azi. Asta este, mergem inainte.…

- Echipele romanești și-au aflat adversarii din turul al doilea preliminar al Europa Conference League. FCSB si Sepsi OSK Sfantu Gheorghe vor infrunta echipele bulgare FC TSKA 1948 Sofia, respectiv PFC TSKA Sofia, iar CFR Cluj se va duela cu formatia turca Adana Demirspor, in turul al doilea preliminar…

- Real Madrid și Manchester City s-au infruntat in prima manșa din semifinalele Champions League. Partida s-a terminat la egalitate 1-1, iar o greșeala de arbitraj, aparent minora, a starnit multe controverse. Vinicius și Kevin de Bruyne au marcat golurile partidei gazduite de stadionul Santiago Bernabeu.…