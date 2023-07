FCSB – CSKA 1948 Sofia 1-0, în preliminariile Conference League. Florinel Coman, decisiv FCSB a invins, miercuri seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa bulgara CSKA 1948 Sofia, in prima mansa a turului doi preliminar al Conference League. Vicecampioana Romaniei a inceput tare meciul disputat pe arena „Vasil Levski” din Sofia, iar in minutul 17 Adrian Șut l-a pus la incercare pe portarul Naumov. Unicul gol al partidei a fost marcat de Florinel Coman, in minutul 28. Acesta a profitat de respingerea greșita in fața a lui Naumov. FCSB iși putea dubla avantaul de pe tabela de marcaj in minutul 36, cand Darius Olaru a a șutat la o palma de bara laterala. Cea mai mare ocazie de gol… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FCSB debuteaza, marți, 26 iulie, in ediția din acest an a cupelor europene la Sofia, intr-un meci cu ȚSKA 1948, programat in turul II preliminar al Conference League. Partida din capitala Bulgariei va fi transmisa in direct pe Antena 1, de la ora 20.30, informeaza Gazeta Sporturilor.Intalnirea ar fi…

- FCSB joaca acasa cu Dinamo, de la ora 21:30, in etapa #2 din Liga 1, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! FCSB - Dinamo, live de la ora 21:30 Click AICI pentru statistici! FCSB - Dinamo, echipe probabile:…

- Farul Constanța joaca acasa cu FC Voluntari, de la ora 18:15, in etapa #2 din Liga 1, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! Farul - FC Voluntari, live de la ora 18:15 Click AICI pentru statistici! Farul -…

- Sheriff a fost invins de campioana Romaniei, Farul, in primul meci din prima runda preliminara din Liga Campionilor. Partida, care a avut loc in Romania, s-a incheiat cu victoria gazdelor, scor 1:0 Meciul retur va avea loc pe 18 iulie la Tiraspol. Farul (Romania) - Sheriff 1:0 Marcator: D.Kiki, 56 -…

- Echipa de fotbal FCSB a terminat la egalitate cu echipa elena PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, scor 1-1 (1-0), miercuri, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Olanda.Golul ros-albastrilor a fost inscris de Florinel Coman (24), iar pentru PAOK a punctat Vasilios Gordeziani (70),…

- Farul este noua campioana a Superligii. Echipa constanțeana a invins-o pe FCSB, scor 3-2, dupa ce a revenit de la 0-2, duminica seara, intr-un meci disputat la Ovidiu in cadrul etapei a 9-a a play-off-ului Superligii. In urma victoriei cu FCSB, Farul a caștigat titlul. FCSB a inceput perfect meciul…

- Cu o etapa inainte de finalul play-off-ului, Farul are 50 de puncte, in timp ce FCSB, locul doi, are 46.FCSB a inceput tare la Ovidiu si a condus cu 2-0 dupa golurile marcate de Sut, cu un sut superb de la distanta, in minutul 9, si de Compagno, din fata portii, in minutul 17. Gazdele au inceput sa…

- FCSB joaca acasa cu CFR Cluj, de la ora 21:00, in etapa #8 din play-off, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! FCSB - CFR Cluj, live de la ora 21:00 Click AICI pentru statistici! FCSB - CFR Cluj, echipe probabile:…