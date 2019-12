Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - Craiova, cel mai tare meci al finalului de an, se joaca duminica, de la ora 20:00, pe Arena Naționala. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. Fanii alb-albaștrilor promit sa vina in numar cat mai mare pe cel mai mare stadion al țarii,…

- Universitatea Craiova și FC Voluntari se intalnesc sambata, 14 decembrie, de la ora 20:00, in etapa cu numarul 21 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #21 din Liga 1Vezi AICI clasamentul…

- Dinamo și Sepsi se intalnesc vineri, de la 20:30, in primul meci al etapei cu numarul 21 din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #21 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 live de la 20:30 »…

- CS Universitatea Craiova și FC Botoșani se intalnesc joi, de la 18:00, in etapa cu numarul 19 din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #19 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat live de la 18:00 » Craiova…

- FCSB și Astra Giurgiu se intalnesc astazi, de la ora 20:30, intr-o partida din etapa #17 a Ligii 1. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #17 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat liveTEXT de la 20:30 »…

- Dinamo și CFR Cluj se intalnesc astazi, de la ora 19:00, in cadrul etapei #16 din Liga 1. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #16 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat liveTEXT de la 19:00 » Dinamo -…

- CHINDIA TARGOVISTE - FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Unul dintre cele mai interesante meciuri ale etapei a 13-a din Liga I se joaca la Ploiesti. Duminica, de la ora 20:30, Chindia Targoviste o intalneste pe FCSB, care nu mai are voie sa faca pasi gresiti pentru a ramane in lupta pentru play-off.…

- FCSB și Dinamo se infrunta in aceasta seara, de la ora 20:30, in derby-ul de tradiție al fotbalului romanesc. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT&FOTO&VIDEO pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. Vezi AICI programul etapei #12 din Liga 1Vezi AICI clasamentul…