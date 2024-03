Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Farul Constanta a invins luni, in deplasare, scor 1-0, formatia Sepsi OSK, intr-un meci din etapa a 26 a Superligii. Arbitrul Sebastian Coltescu a ajuns la 382 de meciuri conduse in prima liga romaneasca, potrivit news.ro Sepsi a avut o prima ocazie in minutul 3, cand Buzbuchi a respins sutul…

- Aflata in urmarirea liderului detasat, FCSB, Rapid e neinvinsa de sase partide, castigand toate cele patru meciuri jucate in 2024 in Superliga.Vineri, 16 februarie 2024, incepe etapa a 26 a a Superligii 2023 2024, runda intinzandu se pe durata a patru zile.De la ora 20.00, a fost programat un duel din…

- Intalnirea dintre finul Gigi Becali și nașul Gica Hagi, adica FCSB – Farul Constanța, care a inchis luni seara etapa a 24-a din SuperLiga, s-a terminat la egalitate, gazdele marcand primele, prin noul venit Baba Alhassan iar oaspeții egaland in minutul 88, din penalty, transformat de capitanul Ionuț…

- Sepsi - Universitatea Craiova, meci din etapa #24 a Superligii se joaca acum. Sepsi a deschis scorul in minutul 33, prin Debeljuh, iar in primele 30 de minute au avut loc doua faze controversate, analizate de arbitrajul video. In minutul 8, Universitatea Craiova a trimis mingea in poarta. Oltenii s-au…

- Echipa UTA Arad a invins sambata, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Sepsi OSK, intr-un meci al etapei a 23-a din Superliga, potrivit news.ro.Aradenii au inceput foarte bine primul meci pe teren propriu, dupa patru luni de exil, iar Omondi nu a ajuns la minge in minutul 16. Portarul gazdelor, Kucher…

- In prima partida a etapei cu numarul 23 a SuperLigii, Farul Constanța s-a impus pe teren propriu in fața celor de la U Craiova 1948, scor 1-0. Rezultatul o duce pe campioana pana pe locul al patrulea.

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a oferit o demonstrație de forța pe teren propriu, surclasand echipa Politehnica Iași cu scorul de 6-0 in primul meci oficial din 2024, in cadrul etapei a 22-a a Superligii de fotbal. Gazdele au deschis scorul printr-un autogol nefericit al lui Florin Ilie in minutul 20, la…

- Echipa FCSB a invins, duminica dimineata, cu scorul de 3-1, formatia LASK Linz, intr-o partida amicala disputata in Turcia.Pentru FCSB au punctat Luis Phelipe, Florinel Coman si David Miculescu. FCSB va disputa prima partida oficiala din 2024 pe 22 ianuarie, pe Arena Nationala, impotriva celor…