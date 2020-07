Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a calificat fara emoții in finala Cupei Romaniei dupa o dubla mai mult decat accesibila cu Dinamo. Dupa victoria cu 3-0 din „Groapa”, roș-albaștrii au caștigat și a doua manșa, cea de pe teren propriu, cu scorul de 1-0 și astfel s-au calificat la pas in finala de pe „Ilie Oana”. Singurul gol…

- Golul a fost marcat de Ghita "17. FC Viitorul: Tordai – Dussaut (Iacob "56), Mladen, Ghita, Boboc – Ciobanu (De Nooijer "46), Artean, Achim – Iancu (Munteanu "90+2), Rivaldinho (Ganea "77), Matei (Chitu "46). Antrenor: Gheorghe Hagi Dinamo: Straton – Popescu, Puljic, R. Grigore (Mihaiu "66) – Sorescu,…

- Formatia FC Viitorul a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Dinamo, intr-un meci din etapa a saptea a play-out-ului Ligii I, noteaza news.ro.Golul a fost marcat de Ghita ’17. FC Viitorul: Tordai – Dussaut (Iacob ’56), Mladen, Ghita, Boboc – Ciobanu (De…

- Chiar daca au mai are doua restanțe de disputat, Dinamo pare ca nu iși poate reveni sezonul acesta. Dupa o serie de meciuri slabe facute de baieții lui Mihalcea, a venit un nou eșec, de data aceasta la Ovidiu, cu Viitorul. A fost 1-0 pentru trupa lui Hagi, care le asigura „cainilor” un final de foc…

- De la Sepsi a fost eliminat Tincu in minutul 38, pentru o interventie la Fabbrini, faza la care s-a si acordat penalti pentru Dinamo. Lovitura de la 11 metri a fost ratata de Perovic. Dinamo: Piscitelli – Kostrna (Kilyen "46), Puljic, R. Grigore, Sin – Mrzljak, I. Filip (Montini "46) – Mihaiu (Lazar…