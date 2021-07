Stiri pe aceeasi tema

- Federația Internaționala de Fotbal pe Plaja (BSWW) a confirmat oficial ca Republica Moldova va fi gazda Campionatului European - Euro Beach Soccer League, Divizia B. Organizarea acestei competiții majore internaționale la fotbal pe plaja a fost incredințata in premiera Federației Moldovenești de Fotbal.…

- Trecere in neființa, la virsta de 60 de ani, a antrenorului emerit al Republicii Moldova și cunoscutului om de fotbal, Ilie Carp, a fost anunțata astazi de Federația Moldoveneasca de Fotbal. „Federatia Moldoveneasca de Fotbal exprima sincere condoleante si sentimente de profunda compasiune rudelor,…

- Nationala Frantei va veni la Bucuresti in optimile de finala ale turneului final al EURO 2020. Campioana mondiala a castigat Grupa F, dupa ce a terminat la egalitate cu Portugalia, campioana europeana, scor 2-2 (1-1), pe Puskas Arena din Budapesta. Cristiano Ronaldo (min. 31 - penalty, 60 - penalty)…

- In Republica Moldova a luat sfirșit campionatul de fotbal feminin, echipa Agarista CSF Anenii Noi a devenit pentru a patra oara consecutiv campioana naționala. Federația Moldoveneasca de Fotbal a anunțat ca noua ediție a campionatului țarii la fotbal feminin s-a desfașurat in perioada septembrie 2020/iunie…

- ​FC Viitorul a emis, sâmbata, un comunicat, în care sustine ca a primit cu bucurie ideea de formare a unei singure echipe de fotbal care sa-i reprezinte pe toti constantenii."Conducerea FC Viitorul Constanta a primit cu bucurie ideea de formare a unei singure echipe de fotbal…

- Sheriff Tiraspol a devenit astazi campioana Moldovei pentru a 19-a oara in istorie. Galben-negrii au ciștigat meciul cu Milsami Orhei, scor 6-0, și astfel iși adjudeca un nou titlu cu 4 etape pina la finalul campionatului. Federația Moldoveneasca de Fotbal adreseaza sincere felicitari echipei Sheriff…

- Echipa Manchester City a devenit oficial campioana a Angliei in acest sezon, dupa esecul suferit pe teren propriu de rivala Manchester United in partida cu Leicester City (scor 1-2), disputata marti seara, in cadrul etapei a 36-a din Premier League. Antrenorul lui United, Ole Gunnar Solskjaer, a carui…

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a cucerit al cincilea sau titlu de campioana a Romaniei, marti seara, dupa ce a invins-o pe CS Municipal Satu Mare cu scorul de 65-56 (20-16, 12-19, 14-9, 19-12), in deplasare, in al patrulea meci al finalei Ligii Nationale de baschet feminin. Sepsi SIC s-a impus cu scorul…