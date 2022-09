Stiri pe aceeasi tema

- Preotul Banciu Paraschiv din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean ,,Stefan cel Mare” Bacau este autorul carții lansate in aceasta dimineața, in cadru festiv, la sediul Protopopiatului Moinești, in cadrul Zilelor Cultural Duhovnicești. ,,Cartea „Protopopiatul Moinești – File de istorie, trecut…

- De acum incolo, bacauanii care dețin sume de bani disponibile investirii au posibilitatea de a le direcționa catre companiile care cauta finanțari, devenind, astfel, acționari ai acestor afaceri. Facilitatea este prevazuta de Legea nr. 244 din 20 iulie 2022 a finanțarii participative (crowdfunding),…

- La data de 23 august a.c, polițiștii rutieri au fost sesizati prin SNUAU 112, despre faptul ca, pe strada Garofiței din mun. Bacau, s-a produs un accident de circulatie soldat cu pagube materiale. Din cercetarile efectuate s-a stabilit ca, un barbat de 51 de ani, din comuna Luizi Calugara, in timp ce…

- Sambata, divizionarele C Aerostar și FC Dinamo Bacau s-au intalnit intr-un ultim joc de verificare al verii. Gazdele s-au impus cu 3-2 dupa ce la pauza dinamoviștii bacauani au condus cu 2-0 prin „dubla” tanarului Ciumașu. Maine, in prima faza a Cupei Romaniei, „aviatorii” se vor deplasa la Liești,…

- Administrația Bazinala de Apa Siret a finalizat și recepționat lucrari de aparare impotriva inundațiilor in orașul Darmanești, județul Bacau. Lucrarile fac parte dintr-un proiect mai amplu, care vizeaza amenajarea raului Trotuș și a afluenților sai in zonele cele mai expuse riscului. Au fost executate…

- Centrul MIlitar Județean Bacau anunța prin pagina instituției de facebook ca a inceput Sesiunea a II-a de inscriere pentru invatamantul postliceal militar de formare a maistrilor militari si a subofiterilor. Mai exact, perioada de inscriere este intre 9 și 16 august 2022. Perioada de selecție va fi…

- Dupa finalizarea primei sesiuni de admitere, iulie 2022, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau s-au inscris aproximativ 2000 de candidati romani si romani de pretutindeni la studii universitare de licenta si master, care au ales pentru concursul de admitere peste 7000 de opțiuni pe programe…

- Speaker, Coach si Teacher Certificat John Maxwell Team, mirobolanta și carismatica Tatiana Șoldeanu, din Bacau, a primit o stea pe Hall of Fame – Maxwell Leadership Team 2022. „Fericita, recunoscatoare și motivata!” – s-a declarat Tatiana, care de ceva vreme are propria ei firma in domeniu. Maxwell…