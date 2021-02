FC Voluntari a învins FC Viitorul, scor 1-0, în Liga I Formatia FC Voluntari a invins, luni, in deplasare, scor 1-0, echipa FC Viitorul, in etapa a XXII-a a Ligii I, anunța news.ro. Unicul gol al meciului a fost marcat de Jefte, in minutul 5, Citește și: Florin Cițu DA BOMBA! PRIMUL SPOR care li se va TAIA bugetarilor: Am descoperit sporuri de care nu știam ca exista FC Viitorul: Cabuz – Benzar, Mladen, Dobrosavlevici, Boboc – Matei, Gaztanaga (Gradinaru '46), Ciobanu – Ganea, Sabala (Andronache '59), Matan (Pitu '76). Antrenor: Catalin Anghel FC Voluntari: Rimniceanu – Vlad, Satli, Achim, Armas – Ivanov, Droppa, Ilie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a avut parte de un meci dificil, joi, împotriva celor de la FC Viitorul. Echipa pregatita de Edi Iordanescu a câstigat cu 2-1, dupa ce a înscris golul decisiv în minutul 90+2.Pentru CFR Cluj au marcat Itu, în minutul 31, si Hoban, în minutul 90+2,…

- Formatia Astra Giurgiu a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa FC Voluntari, in etapa a XXI-a a Ligii I, potrivit news.ro. Golurile au fost marcate de Stahl '14, Budescu '45+2 si V. Gheorghe '51 pentru Astra, respectiv I. Gheorghe '70 pentru FC Voluntari. FC Voluntari:…

- Sepsi Sfântu Gheorghe și FC Voluntari au remizat, sâmbata, scor 2-2, meciul disputat în etapa a 20-a din Liga 1. La pauza, formația gazda conducea cu 2-0.Au marcat Mitrea ‘5 si Fofana ’32 pentru Sepsi, respectiv Ivanov ’58 si Stoica ‘68 pentru Voluntari.În…

- Partida a inceput. „U“ Craiova intalneste astazi, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Viitorul Constanța. Meciul conteaza pentru etapa a 18-a din Liga 1, iar GdS va va tine la curent cu evolutia scorului si cu momentele importante ale meciului. Echipele de start: „U“ Craiova: Pigliacelli…

- FC Voluntari a fost invinsa, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0) de UTA, in etapa a XVII-a a Ligii I, potrivit news.ro. A marcat: Erico Da Silva '90+4. Citește și: Groaznic! Activistul de mediu Daniel Bodnar ar putea ramane paralizat 0-1, min. 90+4: Erico Da Silva…

- FC Voluntari și UTA se infrunta azi, de la ora 17:00, in etapa #17 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul + rezultatele rundei #17 din Liga 1 liveTEXT de la 17:00 » FC Voluntari - UTA Live + Statistici…

- Formațiile UTA Arad și FC Viitorul au incheiat la egalitate, scor 0-0, partida susținuta vineri, pe stadionul „Francisc von Neuman“, din etapa 16 a Ligii 1. A fost un joc de lupta, in care ambele formații n-au dorit sa riște prea mult, iar din punct de vedere ofensiv nu au fost realizari notabile. UTA:…

- ​Gaz Metan Medias a învins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), pe FC Voluntari, în primul meci al etapei a XVI-a a Ligii I, prima a returului.Dupa acest succes, medieșenii au urcat de pe locul 12 pe 8 (19 puncte). FC Voluntari ocupa locul 13, cu 15 puncte, la egalitate…