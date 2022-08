FC Botosani - Farul Constanta: Gica Hagi - Ne asteapta un meci dificil, dar suntem pregatiti si increzatori“ (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Neinvinsi, "marinariildquo; au inregistrat doua victorii si un egal, golaveraj 4 1.Farul Constanta se mentine pe locul intai al Superligii si dupa etapa a treia, echipa de pe litoral fiind una dintre cele patru formatii care n au pierdut pana acum, alaturi de FB Botosani, Sepsi OSK si FC Hermannstadt."Marinariildquo;…

- La 0 0 pe teren propriu contra Chindiei Targoviste, Gica Hagi nu a fost multumit de modul in care elevii sai au actionat pe plan ofensiv. "Regeleldquo; a subliniat ca "marinariildquo; nu s au descurcat cum trebuie la combinatii, la fazele fixe ofensive si la finalizare. In cele trei meciuri de pana…

- Antrenorul echipei FCU Craiova, Marius Croitoru, a fost suspendat doua jocuri si amendat cu 320 de lei, miercuri, de catre Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, in urma eliminarii sale la meciul din prima etapa a Superligii. Croitoru a primit al doilea cartonas galben in min. 45 al partidei…

- FC Farul Constanta se pregateste intens pentru etapa a doua a Superligii la fotbal.Echipa lui Gheorghe Hagi va da piept vineri, de la ora 20:30, cu CS Mioveni, intr-o partida pe care o va disputa in deplasare.Farul vine dupa o victorie spectaculoasa, scor 2-1 cu U.Craiova 1948, scor 2-1, dupa ce Grameni…

- Farul Constanta disputa vineri, 22 iulie, meciul din etapa a doua a Superligii, intalnind in deplasare CS Mioveni.Partida incepe la ora 20.30.Daca "marinariildquo; au castigat in runda de debut, 2 1 pe teren propriu cu FCU Craiova 1948, ocupand locul patru in clasament, CS Mioveni a pierdut in deplasare…

- "Marinariildquo; debuteaza duminica in editia 2022 2023 a Superligii. Farul Constanta sustine primul meci din sezonul 2022 2023 al Superligii duminica, 17 iulie, de la ora 18.30, pe teren propriu, cu FCU Craiova 1948.Suntem in fata unui sezon. Drumul si calatoria sunt lungi. Vor fi si lucruri foarte…

- Federatia Romana de Fotbal a publicat clasamentul actualizat al Academiilor de Fotbal din Romania, pe anul 2022. Farul a primit cea mai mare nota. FCU Craiova si Hermannstadt nu au indeplinit punctajul necesar si vor fi amendate cu cate 100.000 de lei. Farul Constanta, clubul lui Gica Hagi, s-a clasat,…