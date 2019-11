Stiri pe aceeasi tema

- Formatiile FC Barcelona si Leipzig s-au calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor, ca urmare a rezultatelor inregistrate, miercuri, in penultima etapa a grupelor.FC Barcelona s-a impus cu scorul de 3-1 in fata Borussiei Dortmund, in al 700-lea meci al lui Lionel Messi pentru gruparea…

- Jordi Alba, fundasul lateral al echipei FC Barcelona, a suferit o recidiva a accidentarii sale la coapsa stanga, marti seara, in meciul cu Slavia Praga (0-0), din Grupa F a Ligii Campionilor la fotbal, accidentare care l-a privat deja de cinci meciuri de la debutul

- Fundasul formatiei FC Barcelona, Jordi Alba, s-a accidentat din nou la bicepsul femural de la coapsa stanga, a anuntat gruparea catalana, potrivit news.ro.Alba a fost inlocuit cu Sergi Roberto in minutul 46 al meciului cu Slavia Praga, din Liga Campionilor. Vezi si: A inceput epurarea…

- Ovidiu Hațegan (39 de ani) a fost delegat la meciul dintre Ajax și Chelsea, din etapa a 3-a a grupelor Ligii Campionilor, care se va juca miercuri, de la ora 19:55. „Centralul” Hațegan va fi ajutat la cele doua tușe de Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe. Rezerva va fi Sebastian Colțescu. Aceeași…

- FC Barcelona a anunțat, miercuri, ca fotbalistul Junior Firpo nu va evolua in partida cu Inter Milano, din grupele Ligii Campionilor, din cauza unei accidentari, anunța MEDIAFAX.”La sfarșitul antrenamentelor de marți, jucatorul Junior Firpo, a semnalat un disconfort la mușchiul piciorului…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi, vedeta echipei FC Barcelona, a primit, luni, la Milano, premiul pentru cel mai bun jucator a anului, in cadrul Galei Premiilor ''The Best'', organizata de FIFA. Victoria lui Messi este considerata o mica surpriza de catre AFP, care…

- Ansu Fati stabileste noi recorduri de precocitate, el devenind, marti, cel mai tanar jucator din istoria clubului FC Barcelona care evolueaza in cupele europene, la varsta de 16 ani, 10 luni si 14 zile, anunța news.ro.Citește și: Eugen Teodorovici a luat decizia! Ce se intampla cu proiectul…

- Lionel Messi, fotbalistul echipei FC Barcelona, a declarat ca ar accepta o invitatie la cina venita din partea marelui sau rival, Cristiano Ronaldo, care in prezent joaca la echipa Juventus. Afirmatia lui Messi vine in contextul in care Ronaldo a lansat aceasta idee la ceremonia UEFA de la finalul lunii…