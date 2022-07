Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Barcelona a reusit doar o remiza in primul amical al verii, scor 1-1, cu echipa Olot, din a patra liga spaniola. Pentru Barcelona a marcat Pierre-Emerick Aubameyang (27), dar Eloi Amagat a egalat in minutul 45. Meciul a fost organizat cu ocazia centenarului gruparii Olot. The post FC…

- Formatia FC Barcelona a reusit doar o remiza in primul amical al verii, scor 1-1, cu echipa Olot, din a patra liga spaniola, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Phoenix Buzias a castigat detasat Liga a 4-a Timis, avand cu trei etape inainte de final un avans de 10 puncte fata de locul 2, echipa din Parta. Formatia din Orasul-statiune se pregateste acum pentru barajul de promovare in Liga a 3-a, unde va intalni intr-o dubla mansa campioana judetului Gorj, CSO…

- Baschetbaliștii de la SCMU Craiova au pierdut fara drept de apel primul joc cu FC Argeș, din sferturile LNBM, scor 93-61, iar formația gazda pornește, acum, cu prima șansa la calificare in Final Four. Problemele oltenilor in Trivale au fost la toate capitolele, atat in defensiva, cat și in atac, doar…

- Baschetbaliștii de la SCMU Craiova au pierdut fara drept de apel primul joc cu FC Argeș, din sferturile LNBM, scor 93-61, iar formația gazda pornește, acum, cu prima șansa la calificare in Final Four. Problemele oltenilor in Trivale au fost la toate capitolele, atat in defensiva, cat și in atac, doar…

- Dupa victoria obținuta cu greu de CFR Cluj, liderul din Liga 1, 1-0 cu Farul, Ionuț Rada a taxat jocul prestat de formația din Gruia. Fostul fundaș al campioanei a taxat jocul prestat de formația lui Dan Petrescu, insa a remarcat ca jucatorii care au intrat pe banca au schimba fața echipei din Gruia.…

- CARAȘ-SEVERIN – Din campionatul Ligii a IV-a din Caraș-Severin mai sunt de disputat șase etape, iar pana in acest moment lider este ACS Magica Balta Caransebeș, cu 46 de puncte! Echipa din cartierul caransebeșean s-a impus in etapa a XVI-a cu scorul de 3-1, acasa, cu ACS 2017 Slatina Timiș, „tripla”…

- Visul echipei Barcelona de a caștiga Liga Europei a fost spulberat de Eintracht Frankfurt. Formația catalana a pierdut meciul de pe teren propriu cu scorul de 2-3 și a parasit competiția in sferturile de finala. In prima manșa a fost 1-1, iar pe Camp Nou oaspeții au jucat superb.