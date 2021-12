FC Barcelona a fost eliminată din Liga Campionilor! Rezultatele înregistrate miercuri, în ultima etapă a grupelor Echipele de fotbal Benfica Lisabona, OSC Lille si Salzburg s-au calificat, miercuri seara, in optimile de finala ale Ligii Campionilor, in urma rezultatelor inregistrate in etapa a șasea, ultima, a grupelor. FC Barcelona s-a clasat pe locul trei in Grupa E, astfel ca va juca in play-off-ul pentru optimile Ligii Europa. Ultima oara cand echipa Barcelona era eliminata din faza grupelor Ligii Campionilor se intamplat in sezonul 2000/2001. Atunci, catalanii au ocupat locul 3 intr-o grupa cu Milan si Leeds si cu Besiktas. Dinamo Kiev a fost invinsa de Benfica, scor 2-0, astfel ca echipa lui Mircea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid si Sporting Lisabona s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale Ligii Campionilor, in urma rezultatelor inregistrate in etapa a cincea a grupelor.Real a castigat cu 3-0, in deplasare, cu Sheriff Tiraspol. Madrilenii si-au luat astfel revansa dupa esecul din tur (1-2). Real a ajuns…

- Bayern Munchen si Juventus Torino sunt primele echipe calificate in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa victoriile obtinute marti seara, in etapa a patra a grupelor. Cele doua echipe au victorii pe linie in acest sezon al competitiei. Bayern a invins-o cu 5-2 pe Benfica, la Munchen. Atacantul…

- Condusa cu 2-0 de Atalanta în grupa F din Champions League, Manchester United a reușit sa revina spec​taculos în repriza secunda și a înscris golul decisiv (3-2) prin Cristiano Ronaldo. Tot miercuri, Bayern Munchen, Chelsea și Villarreal au obținut victorii categorice.Rezultatele…

- Formatia Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a fost invinsa, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa FC Barcelona, intr-un meci din grupa E a Ligii Campionilor. Golul a fost marcat de Pique, in minutul 36. Cealalta partida din grupa, Benfica Lisabona – Bayern Munchen, este programata…

- Programul meciurilor etapa 3 a fazei grupelor din Liga Campionilor : Marti, 19 octombrie: Grupa A – ora 19.45: Club Brugge – Manchester City, ora 22.00: PSG – RB Leipzig.Clasament:1.PSG 4 puncte (golaveraj 3-1)2.Club Brugge 4 (3-2)3.Manchester City 3 (6-5)4.RB Leipzig 0 (4-8) Grupa B: ora 22.00: Atl.…

- Ianis Hagi (22 de ani) a declarat, vineri seara, dupa infrangerea suferita in Germania, ca jucatorii sunt triști pentru ca puteau obține macar o remiza. “Nici nu vreau sa ma gandesc la chestia asta, daca a fost cel mai frumos gol. Plecam din Germania fara niciun punct. Normal sa fiu dezamagit. Cand…

- Ramasa fara Lionel Messi în aceasta vara, FC Barcelona are mari probleme în Champions League: formația pregatita de Ronald Koeman se afla pe ultimul loc în Grupa E, dupa ce a fost învinsa cu 3-0 pe terenul echipei Benfica Lisabona. În Grupa F, Cristiano Ronaldo a înscris…

- FC Barcelona a fost invinsa pe teren propriu de Bayern Munchen, scor 3-0, in prima etapa a grupei E a Ligii Campionilor. In aceeasi grupa, Dinamo Kiev, echipa antrenata de de Mircea Lucescu, a remizat, marti seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu Benfica Lisabona. In grupa F, Villarreal a remizat cu…