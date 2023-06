Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo și FC Argeș se intalnesc azi in turul barajului de menținere/promovare in Liga 1, iar fanii oaspeților ii acuza pe „caini”. Dinamo - FC Argeș va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1.Returul se joaca pe data de 3 iunie, de la ora 21:00, in Trivale…

- Dinamo - FC Arges, meci contand pentru prima mansa a barajului de mentinere - promovare in SuperLiga, este programat, luni, 29 mai, de la ora 20:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burca, a vorbit despre barajul cu FC Argeș și despre presiunea pe care echipa o resimte, de a promova, in ciuda modului in care a inceput sezonul și a tuturor problemelor financiare de care s-a lovit clubul. Dinamo - FC Argeș va fi luni, de la 20:00, pe Arena Naționala,…

- FC Argeș s-a impus sambata in fața celor de la CS Mioveni, in etapa a șasea a play-out-ului Superligii.Cele doua goluri ale partidei au fost inscrise de Calcan, in minutul 7, și de Garita, in minutul 66, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- FC Argeș joaca acasa cu Chindia, de la ora 17:30, in etapa #4 din play-out, live pe GSP.ro Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! FC Argeș - Chindia, live de la ora 17:30 Click AICI pentru statistici! FC Argeș - Chindia,…

- Cum comentați ultimele meciuri ale FC Argeș? – Trebuie sa mergem inainte. Nu avem alta varianta. Este o stare pe care nu putem sa o comentam, nu avem ce. Numai infrangeri pe banda rulanta. Nu s-a creat acel șoc prin inlocuirea și venirea noului antrenor, rezultatele sunt sub zero, este mult de munca……

- Seria neagra a celor patru infrangeri consecutive s-a incheiat exact cand a trebuit, la Pitești, acolo unde „lupii” au obținut trei puncte extrem de prețioase in perspectiva luptei din play-out. Victorie la limita, 1-0, grație reușitei lui Gicu Grozav din finalul primei reprize. „Mergem la Pitești sa…

- FC Argeș și Petrolul Ploiești se infrunta astazi, de la ora 17:30, in ultima etapa a sezonului regular din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 2. FC Argeș - Petrolul, live de la 17:30 Click AICI pentru statistici FC Argeș - Petrolul,…