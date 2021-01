FBI avertizează că sunt așteptați protestatari înarmați înainte de inaugurarea lui Biden, dar și în ziua evenimentului de învestire FBI a avertizat ca protestatari înarmați sunt așteptați sa participe la protestele programate în Washington, dar și în cele 50 de capitale ale statelor americane la inagurarea președintelui ales Joe Biden pe 20 ianuarie, a relatat luni ABC News, potrivit Reuters. Totodata, Reuters scrie ca 15.000 de membri ai Garzii Naționale sunt autorizate sa asigure securitatea evenimentului de inaugurare.

Un grup înarmat planuiește sa calatoreasca la Washington și a promis sa se revolte daca sunt facute tentative de a-l înlatura pe Trump din funcția de președinte.

Sursa articol: hotnews.ro

