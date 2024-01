Stiri pe aceeasi tema

- Besiktas Istanbul a invins luni seara cu 2-1, in deplasare, pe Hatayspor, in etapa a 18-a a campionatului Turciei si a ajuns la un singur punct de podium.Semih Kilicsoy (38) si Omar Colley (53) au marcat pentru oaspeti, gazdele punctand prin Armin Hodzic (80). Besiktas are acum 29 de puncte…

- Un nou scandal a avut loc in Turcia, la doar o saptamana de la incidentul care l-a avut in prim plan pe patronul lui Ankaragucu, echipa pentru care evolueaza Olimpiu Moruțan. Atunci, Faruk Koca a intrat pe teren și i-a dat un pumn in fața arbitrului Halil Umut Meler, care l-a lasat pe oficial cu ochiul…

- Faruk Koca, presedintele clubului Ankaragucu, la care evolueaza internationalul roman Olimpiu Morutan, a fost suspendat pe viata din fotbal dupa ce a agresat un arbitru, a anuntat Consiliul disciplinar al Federatiei turce de fotbal (TFF), citat de AFP.Totodata, clubul Ankaragucu va fi obligat sa…

- Farul Koca, 59 de ani, bașkanul clubului Ankaragucu. a demisionat din funcția de președinte, dupa ce l-a lovit cu pumnul pe Halil Umut Meler arbitrul meciului cu Rizespor (1-1) și l-a bagat in spital. Anunțul a fost facut pe site-ul oficial al gruparii la care e legitimat și internaționalul roman Olimpiu…

- Olimpiu Moruțan, 24 de ani, a deschis scorul in Ankaragucu - Rizespor cu un șut superb din afara careului. Mijlocașul roman a reușit al doilea gol in acest sezon al Superligii din Turcia, dupa ce mai marcase in victoria echipei sale cu Sivasspor, scor 3-1, din etapa a cincea. Olimpiu Moruțan, gol superb…

- Radu Dragușin (21 de ani), integralist in apararea celor de la Genoa, a primit nota 7 in Gazzetta dello Sport pentru evoluția contra Veronei. „Și-a impins echipa de la spate și a inscris. Dreptul sau decisiv a deblocat jocul. Eficient in faza defensiva, ofertant pe atac”. Selecționerul Edi Iordanescu…

- Olimpiu Moruțan (24 de ani) a marcat al doilea gol al sau pentru Ankaragucu in duelul cu Arguvan din Cupa Turciei, scor 2-0. Ankaragucu a avut o misiune ușoara in prima partida din Cupa Turciei din acest sezon. Echipa lui Olimpiu Moruțan a gazduit partida cu Arguvan, echipa din a treia liga a Turciei.…

- Parma – Como 2-1 s-a vazut in AntenaPLAY. „Cruciatii” s-au impus, cu emotii pe final, in partida din etapa a 10-a din Serie B. Dennis Man a deschis scorul pentru Parma, in minutul 8. Internationalul roman a reusit astfel al treilea gol al sezonului. Parma este lider in Serie B, iar dupa victoria cu…