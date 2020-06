"Faza 3" a înregistrat o creştere exponenţială a intrărilor ilegale ale migranţilor în Europa Cifrele vorbesc clar. Dupa pauza impusa de pandemie, fluxurile migratoare spre Europa au început din nou. Cele mai calde fronturi sunt cele din centrul și din estul Mediteranei, potrivit Il Giornale, citat de Rador.



Agenția europeana pentru protecția frontierelor, Frontex, fotografiaza creșterea exponențiala a debarcarilor, anuntând ca numarul sosirilor din luna mai s-a triplat, verificându-se peste 4.300 de intrari ilegale. Cele mai multe fiind cele din Turcia în Grecia: 1.250 de cazuri în mai, de opt ori mai multe decât cele din luna precedenta si în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

